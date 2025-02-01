В сербском Новом Саде проходит масштабный протест
- 1.02.2025, 21:48
Протестующие заблокировали мосты.
Сотни студентов в субботу, 1 февраля, собрались в городе Новый Сад, где три месяца назад произошла смертельная трагедия на железнодорожном вокзале, и устроили блокаду трех мостов.
Блокировка трех мостов в Новом Саду протестующими началась в обед субботы. Два из мостов были заблокированы три часа, а блокада третьего продлится до обеда воскресенья, 2 февраля.
К протестующим в Новом Саду присоединились студенты из Сербии, которые последние три дня шли пешим ходом, преодолев 80 километров.
Протестующие держат транспаранты с надписями «Три месяца, достаточно», «Мы это преодолеем», «15 погибших, 0 ответственных».
В Сербии в последние недели продолжаются массовые протесты в связи с обвалом бетонного навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови Сад 1 ноября 2024 года, который унес жизни 15 человек.