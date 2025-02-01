Как танцы в парке Гомеля довели пару до загса 1.02.2025, 22:03

Ей 66, ему 70.

Кто сказал, что возраст — помеха любви? 70-летний Станислав и 66-летняя Любовь Анищенко доказали обратное. На днях пара расписалась. «Белка» поговорила с молодоженами о том, как с годами не утратить вкус к жизни.

— Как вы познакомились?

Станислав:

— Сам я гомельчанин, но одно время жил в Минске. И вот тогда мне в «Одноклассниках» попалось видео, снятое в центральном парке на танцплощадке. В кадре заприметил симпатичную рыжеволосую женщину. И так она мне понравилась, что ради нее решил вернуться в Гомель. Приехал и пришел на танцы. Но подойти к Любе долго не решался. Наблюдал за ней почти два года.

Любовь:

— Однажды мне позвонила знакомая и сказала: «Любаш, с тобой один мужчина хочет познакомиться. Можно дать ему твой номер?» Поначалу я опешила. Но потом решила дать добро, и совсем скоро раздался телефонный звонок.

— Помните свою первую встречу?

Станислав:

— Конечно. Это было в марте, я принес любимой букет роз.

Любовь:

— Играла композиция «Семь роз». Я пригласила Станислава на танец и в шутку отметила, что в букете только пять роз (смеется). Он мое чувство юмора оценил.

— Чем привлекла вас вторая половинка?

Любовь:

— Станислава невозможно не заметить. Меня поразили его доброта, широкая душа и галантность. Проверку на прочность он прошел, пока я лежала в больнице. Невзирая на занятость, он навещал меня каждый день, при этом был заботлив и внимателен. Все это окончательно растопило мое сердце.

Станислав:

— Буду немногословным и немножечко старомодным: я влюбился с первого взгляда.

— У вас у обоих огромный жизненный опыт. Наверное, нелегко решиться на перемены в личной жизни?

Любовь:

— Не скрою, меня одолевали сомнения: правильно ли я поступаю, верный ли делаю выбор? Рассеять такие мысли помогло тесное общение. За год мы неплохо узнали друг друга. Оказалось, у нас схожие жизненные ориентиры и ценности. Наверное, это главное. А к бытовым моментам всегда можно приспособиться.

Станислав:

— Лучший помощник в этом — время.

— Кстати, кем вы работали до пенсии?

Станислав:

— Мы оба — «технари». По образованию я — радиоэлектроник, а Люба — кинотехник. По большей части занимаюсь схемотехникой, которая проектирует, создает и отлаживает электронные схемы и устройства. Не люблю себя хвалить, но у меня даже есть своя книга «High End — метафизика и схемотехника».

Любовь:

— По своей профессии я проработала недолго. «Киношную» сферу оставила ещё в начале 90-х.

— Как пришли к решению узаконить свои отношения в загсе?

Любовь:

— Станислав заводил об этом разговор много раз. Спустя почти год после знакомства подарил мне кольцо с изумрудом и снова спросил, готова ли я выйти за него. «Да» я ответила перед Новым годом.

Станислав:

— Понятие «сожительство» вообще не воспринимаю. С самого начала я хотел серьезных отношений.

— Где планируете провести медовый месяц?

Станислав:

— Летом отправимся на юг, рассматриваем Анапу или Сочи, но будем ориентироваться на экологическую обстановку в Краснодарском крае.

Любовь:

— А пока отдохнем в одной из беларусских здравниц.

— Согласны с утверждением, что в золотом возрасте можно любить сильнее, чем в молодости?

Любовь:

— Сто процентов. С годами становишься мягче, добрее, мудрее. Эти качества помогают принять спутника жизни таким, какой он есть.

Станислав:

— Отвечу коротко: она — моя королева.

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