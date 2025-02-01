Появилось видео с места российского удара по Судже
- 1.02.2025, 22:09
Россияне атаковали школу-интернат в Курской области.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал видео с места российской атаки на школу-интернат в Судже Курской области. И согласно заявлению, российские войска нанесли целенаправленный удар.
Об этом сообщает Telegram Генштаба ВСУ.
Сообщается, что российская авиация нанесла целенаправленный удар корректируемой авиационной бомбой (КАБ).
«На момент атаки в помещении находились десятки местных жителей, которые готовились к эвакуации. Российская сторона владела информацией, что в интернате находятся исключительно гражданские — местные жители, среди которых женщины и дети», - отметили в Генштабе.
Принимаются все возможные меры для спасения уцелевших. Также опубликовано видео последствий российской атаки.
Кроме того, подчеркивается, что удар по интернату в Судже — это очередное военное преступление российских властей против мирного населения.
«Российская армия ежедневно терроризирует украинские города ракетными и дроновыми ударами, уничтожая жилые дома, школы, больницы. Теперь она начала целенаправленно убивать и собственных мирных граждан», - добавили в Генштабе ВСУ.