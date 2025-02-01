закрыть
1 февраля 2025, суббота, 22:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Украине произошло землетрясение

  • 1.02.2025, 22:16
В Украине произошло землетрясение

Его почувствовали жители Полтавы.

Жители Полтавы почувствовали землетрясение.

Землетрясение магнитудой 3,67 произошло в 18:21 между Полтавой и Решетиловкой, толчки зафиксировали на глубине 3 км, сообщили в ГСЧС. По предварительным данным, негативных последствий землетрясения нет, обращений к спасателям не последовало.

Это не первый случай землетрясения на Полтавщине.

9 ноября 2024 года в Полтавской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 3 по шкале Рихтера. Его эпицентр был в Полтавском районе к западу от Полтавы на глубине 8 км.

Еще одно землетрясение магнитудой 3,6 по шкале Рихтера было зафиксировано на Полтавщине 1 марта 2024 года. Его эпицентр был в Решетиловском районе Полтавской области, к западу от Полтавы, на глубине 10 км.

Перед этим землетрясения на Полтавщине фиксировались 23 июля, 8 июня, 26 мая и 14 января 2023 года с магнитудами 2,6, 3,7, 3,5 и 2,7.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов