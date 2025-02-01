В Украине произошло землетрясение 1.02.2025, 22:16

Его почувствовали жители Полтавы.

Жители Полтавы почувствовали землетрясение.

Землетрясение магнитудой 3,67 произошло в 18:21 между Полтавой и Решетиловкой, толчки зафиксировали на глубине 3 км, сообщили в ГСЧС. По предварительным данным, негативных последствий землетрясения нет, обращений к спасателям не последовало.

Это не первый случай землетрясения на Полтавщине.

9 ноября 2024 года в Полтавской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 3 по шкале Рихтера. Его эпицентр был в Полтавском районе к западу от Полтавы на глубине 8 км.

Еще одно землетрясение магнитудой 3,6 по шкале Рихтера было зафиксировано на Полтавщине 1 марта 2024 года. Его эпицентр был в Решетиловском районе Полтавской области, к западу от Полтавы, на глубине 10 км.

Перед этим землетрясения на Полтавщине фиксировались 23 июля, 8 июня, 26 мая и 14 января 2023 года с магнитудами 2,6, 3,7, 3,5 и 2,7.

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