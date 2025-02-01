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Глава МИД Испании уволил дипломата, который задремал во время его часового выступления

  • 1.02.2025, 22:38
  • 1,596
Глава МИД Испании уволил дипломата, который задремал во время его часового выступления

Видео.

Главу посольства Испании в Бельгии Альберто Антона уволили после того, как он задремал во время совещания послов в Мадриде, где выступал министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес.

Об этом сообщает The Times в субботу, 1 февраля.

По данным The Times, Альбарес решил уволить дипломата после того, как в интернете появилось видео, на котором Антон спит во время часового выступления главы МИД Испании на конференции послов.

После этого случая Ассоциация дипломатов Испании направила Альбаресу письмо с требованием придерживаться «прозрачности, равных возможностей, заслуг и способностей при дипломатических назначениях».

Как пишут журналисты главу МИД Испании прозвали «Малым Наполеоном» из-за жесткого стиля его работы и частые увольнения должностных лиц. Также, по данным The Times, Альбарес уволил примерно семерых работников МИД из-за ошибок, противоречащих политике правительства.

Газета также привела пример, что когда в Великобритании умерла королева Елизавета II, глава МИД запретил дипломатам посольства Испании комментировать это событие.

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