Глава МИД Испании уволил дипломата, который задремал во время его часового выступления 1.02.2025, 22:38

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Видео.

Главу посольства Испании в Бельгии Альберто Антона уволили после того, как он задремал во время совещания послов в Мадриде, где выступал министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес.

Об этом сообщает The Times в субботу, 1 февраля.

#HCHInternacionales | El Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha destituido al embajador en Bélgica, Alberto Antón, después de que apareciera bostezando y cabeceando durante un discurso del canciller José Manuel Albares en la Conferencia de Embajadores en Madrid, reporta La… pic.twitter.com/O9tG1X0Nnq — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) February 1, 2025

По данным The Times, Альбарес решил уволить дипломата после того, как в интернете появилось видео, на котором Антон спит во время часового выступления главы МИД Испании на конференции послов.

После этого случая Ассоциация дипломатов Испании направила Альбаресу письмо с требованием придерживаться «прозрачности, равных возможностей, заслуг и способностей при дипломатических назначениях».

Как пишут журналисты главу МИД Испании прозвали «Малым Наполеоном» из-за жесткого стиля его работы и частые увольнения должностных лиц. Также, по данным The Times, Альбарес уволил примерно семерых работников МИД из-за ошибок, противоречащих политике правительства.

Газета также привела пример, что когда в Великобритании умерла королева Елизавета II, глава МИД запретил дипломатам посольства Испании комментировать это событие.

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