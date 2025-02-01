«Меня отшептала бабушка из глухой деревни!» 1.02.2025, 22:53

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Игорь Корнелюк

Уроженец Бреста Игорь Корнелюк шокировал воспоминаниями о детстве в Беларуси.

Игорь Корнелюк достаточно редко дает интервью, однако в беседе с участниками современного состава ВИА «Поющие гитары» Владимиром Васильевым и Миленой Вавиловой уроженец Бреста был максимально откровенен. В частности, в подкасте «Людям о людях» он поделился воспоминаниями о своем белорусском детстве: оказывается, будущий композитор и певец был очень болезненным ребенком.

— Я плохо учился в первый год в музыкальной школе, потому что я всю зиму проболел, абсолютно всю зиму. Я был очень слабеньким, болезненным мальчиком. В общем, я болел тяжело, практически я умирал. Даже помню этот момент, когда я в бреду метаюсь по постели, сквозь этот бред открыл глаза, вижу, стоят мама и папа у входа в комнату и плачут. Уже задним числом, сейчас, понимаю: они потеряли надежду всякую…- констатировал маэстро.

— А потом отвезли меня к какой-то бабушке в какую-то глухую-глухую деревню. Я помню эти бревенчатые стены, лампочка висит на проводе…И бабушка что-то шептала-шептала, шептала-шептала… И я выздоровел. Но когда я пришел в музыкальную школу, мне уже трудно было освоить программу и меня оставили на второй год. Получилось, что в общеобразовательной я учился уже во втором классе, а в музыкальную опять пошел в первый класс, — поделился воспоминаниями 62-летний Игорь Евгеньевич.

Добавим, что композитор до 1978 года жил в Беларуси и только в возрасте 16 лет переехал в Ленинград, ныне Санкт-Петербург, к родственникам.

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