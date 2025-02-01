В Израиль вернулись несколько крупных авиакомпаний 1.02.2025, 23:09

Полеты возобновили Lufthansa Group и итальянская авиакомпания ITA.

Сегодня, 1 февраля полеты в Израиль возобновили Lufthansa Group и итальянская авиакомпания ITA. Об этом сообщает «Кан».

ITA сегодня выполняет первый рейс по маршруту Тель-Авив — Рим. С 16 февраля компания увеличит количество рейсов в Рим до двух в день, а в будущем планирует запустить стыковочные рейсы в США.

Lufthansa Group тоже возобновляет сегодня полеты из аэропорта «Бен-Гурион».

Входящая в нее авиакомпания Lufthansa начнет летать в Германию, Swiss – в Швейцарию, Austrian Airlines – в Вену, Brussels Airlines – в Брюссель, Eurowings — в Гамбург. Всего перевозчики, входящие в эту группу, будут выполнять десятки рейсов из аэропорта «Бен-Гурион» каждую неделю.

Лоукостер-гигант Wizz Air уже возобновил полеты из Тель-Авива по многим направлениям. Авиакомпания British Airways, как ожидается, вернется в Израиль с 5 апреля.

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