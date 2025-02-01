Волц: Пришло время для Европы продемонстрировать свою преданность НАТО 1.02.2025, 23:27

Майк Волц

Европе нужно увеличивать расходы на оборону.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Волц заявил, что некоторые из «наиболее критически настроенных» стран-членов НАТО уклоняются от выполнения своих финансовых обязанностей перед Альянсом.

Об этом он сказал в интервью The New York Post, опубликованном в субботу, 1 февраля.

«Президент Трамп абсолютно прав, требуя от наших союзников по НАТО больше инвестировать в свою оборону. С крупнейшим конфликтом на пороге со времен Второй мировой войны пришло время для Европы продемонстрировать свою преданность нашему альянсу, увеличив свои расходы по меньшей мере до пяти процентов ВВП. Мы будем продолжать вести прямые и откровенные разговоры, чтобы заставить членов НАТО увеличить свою долю бремени», — заявил Волц.

В то же время специальный посланник президента США по особым поручениям Рик Гренелл добавил, что «подрывать НАТО, не платя справедливую долю своих обязательств перед Альянсом, опасно».

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