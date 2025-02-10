Британский генерал ответил, сколько военных реально Европа может отправить в Украину 10.02.2025, 3:47

По его словам, есть еще много нерешенных вопросов.

В Европе продолжается дискуссия о возможности отправки миротворческого контингента в Украину. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для прекращения огня нужно не менее 200 тысяч европейских солдат. В газете Times назвали цифру 600 тысяч. Однако, вероятнее всего, ЕС может предложить 60 –100 тысяч военных.

Такое мнение 24 Каналу озвучил полковник британской армии в отставке Филипп Ингрэм. По его словам, есть еще много вещей, которые нужно обсудить.

– Проблема в том, что когда в военном смысле говорится о 200 или 600 тысяч, ЕС, скорее всего, предоставит 60 или 100 тысяч военных как то, что они могут предложить. Есть много вещей, которые нужно обсудить. Сейчас продолжается много спекуляций. Из-за Дональда Трампа сейчас среди европейских стран мы видим дискуссии о возможности попытаться определить, кто будет коалицией стран, готовых отправить войска в Украину, – сказал он.

Нужно мощное присутствие НАТО

Филипп Ингрэм отметил, что прежде всего должно быть прекращение огня. Его условия должны соответствовать тому, чего хочет Украина. Это должно быть что-то, что Владимир Путин подпишет. Возможно, российский диктатор использует это как паузу, чтобы попытаться укрепить свои вооруженные силы.

– Именно поэтому нужно мощное присутствие НАТО или Европы. Однако не думаю, что Путин согласился бы с существованием Альянса или добровольной коалиции, если бы она состояла преимущественно из стран НАТО, которые присутствовали бы на территории Украины. Это стало бы барьером для любой формы мирного соглашения, – предположил он.

Кроме того, в Великобритании продолжается политическая дискуссия по «проверке воды на температуру». Это нужно для того, чтобы понять, куда идет обсуждение, что помогает политикам решать это в частном порядке.

–Также видим попытки намекнуть Дональду Трампу, что Европа готова стать более проактивной в любом решении, которое будет связано с Украиной. Однако думаю, что именно сейчас мы далеки от этого, – считает британский генерал.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц считает, что разговоры о размещении миротворческих сил в Украине неуместны. По его словам, еще рано об этом говорить. Свою позицию политик объяснил вопросом возвращения оккупированных территорий. Также канцлер отметил, что в этой ситуации сначала должно быть прекращение конфликта и настоящие переговоры, но ни в коем случае не продиктованный мир.

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