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Диетолог назвала идеальный завтрак, который поможет эффективно контролировать уровень сахара

  • 10.02.2025, 5:15
Диетолог назвала идеальный завтрак, который поможет эффективно контролировать уровень сахара

Важно правильно подобрать продукты.

Правильно подобранные продукты на завтрак могут эффективно помочь в борьбе с гипергликемией, утверждает диетолог Лиза Янг.

Для тех, кто стремится контролировать уровень сахара в крови или хочет его снизить, особенно важно следовать рекомендациям экспертов в области здорового питания. По словам врача-диетолога Лизы Янг, грамотное сочетание продуктов на завтрак может предотвратить резкие скачки сахара в крови и даже способствовать его понижению.

Об этом эксперт сообщила в своем блоге.

«Комбинация продуктов, богатых белком, полезными углеводами и клетчаткой, — это идеальный завтрак, который поможет вам стабилизировать уровень сахара в крови», — объясняет диетолог.

Янг подчеркивает, что белок и клетчатка перевариваются медленно, что замедляет процесс всасывания глюкозы в кровь, делая его более равномерным. Такое сочетание требует более длительного пищеварительного процесса, что позволяет надолго сохранять чувство сытости и избегать нездоровых перекусов. Это помогает не только предотвратить резкие скачки сахара, но и способствовать его снижению.

Среди белковых продуктов, подходящих для завтрака, Янг рекомендует яйца, нежирный творог, натуральный йогурт, небольшой кусочек сыра, обезжиренное молоко, ломтики курицы или нежирного мяса. Эти продукты можно сочетать с орехами, ягодами, цельнозерновыми кашами или хлебом, кусочками фруктов и даже грибами.

Такой сбалансированный завтрак обеспечит организм всем необходимым и станет отличным шагом на пути к поддержанию здоровья и контроля сахара в крови.

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