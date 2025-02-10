Украинская артиллерия накрыла большой отряд северокорейцев

Украинская артиллерия накрыла большой отряд северокорейцев1
- 10.02.2025, 8:13
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Солдаты КНДР шли в атаку плотным строем.
Украинские силы разбили пехотное подразделение северокорейских наемников, которые попытались атаковать в Курской области. По словам военного обозревателя Игаля Левина, противник потерял бойцов из-за тактики, несовместимой с современной войной. Он получил информацию непосредственно от первоисточника, одного из украинских артиллеристов в Курской области.
Северокорейские подразделения шли в атаку плотным порядком и растянулись по всей посадке в серой зоне примерно по одному солдату на каждые четыре дерева. Это позволило украинской разведке быстро их обнаружить и навести огонь. Вначале украинские военные выпустили FPV-дроны, но противник, вероятно, применил системы перехвата, возможно, сеткометы.
Однако это не спасло их.
В ответ украинская артиллерия накрыла их огнем, уничтожив не только северокорейцев, но и сбитые ранее FPV-дроны.
Оказавшись под огневым ударом, враг попытался перебежать поле, чтобы укрыться в другой посадке. Однако среди них уже были раненые, которые двигались медленно и задерживали остальных.
Вторая попытка укрыться также закончилась провалом – артиллерия ВСУ продолжила прицельные удары, добивая противника.
Украинская армия имеет полное преимущество в разведке и артиллерии, что делает подобные плотные атаки смертельной ловушкой для российских и северокорейских войск. Беспилотники Украины контролируют поле боя, а корректировка огня идет в режиме реального времени.
Осознав этот провал, российские военные вынуждены использовать любые быстрые транспортные средства, чтобы не повторить судьбу северокорейцев. Они массово пересаживаются на багги, мотоциклы и гольф-кары, пытаясь преодолеть серую зону как можно быстрее.
Однако тактика «мясных штурмов» остается неизменной – и это означает продолжение массовых потерь среди оккупационных войск.