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СМИ: Гуцериев готовит удар по Лукашенко

  • 10.02.2025, 8:25
  • 10,712
СМИ: Гуцериев готовит удар по Лукашенко

Ранее он хотел сдать диктатора ФБР.

Армянское СМИ irakanum.am пишет, что российский олигарх Михаил Гуцериев, который долгое время входил в близкий круг Лукашенко, готовит по нему удар.

Олигарх якобы пытается выйти из-под западных санкций, поэтому хочет добиться смены власти в Беларуси.

Ранее чешские издания Denik N и Respekt со ссылкой на закрытые документы чешской полиции и спецслужб выяснили, что Михаил Гуцериев в 2022 году пытался продать секреты Лукашенко и Путина Федеральному бюро расследований (ФБР) США в обмен на снятие западных санкций с себя и своего бизнеса.

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