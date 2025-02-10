«Там какой-то сбежавший военнослужащий. Смотри! А то забежит» 10.02.2025, 8:28

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ГУР опубликовало интересный разговор россиян.

Жители российского приграничья боятся военнослужащих оккупационной армии Российской Федерации, которые бегут со своих позиций.

Об этом заявляют в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, ссылаясь на один из перехватов. На опубликованной в социальной сети «Фейсбук» записи можно услышать разговор двух жителей Брянской области, которые обсуждают беглеца:

«На улице не гуляешь? А чего ты не гуляешь? Там какой-то сбежавший военнослужащий. Смотри! А то забежит».

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