«Там какой-то сбежавший военнослужащий. Смотри! А то забежит»
- 10.02.2025, 8:28
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ГУР опубликовало интересный разговор россиян.
Жители российского приграничья боятся военнослужащих оккупационной армии Российской Федерации, которые бегут со своих позиций.
Об этом заявляют в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, ссылаясь на один из перехватов. На опубликованной в социальной сети «Фейсбук» записи можно услышать разговор двух жителей Брянской области, которые обсуждают беглеца:
«На улице не гуляешь? А чего ты не гуляешь? Там какой-то сбежавший военнослужащий. Смотри! А то забежит».