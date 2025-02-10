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Лицемерие белорусских чиновников

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  • Артем Синицын
  • 10.02.2025, 8:35
  • 3,652
Лицемерие белорусских чиновников

Лукашисты снова взялись за детские игрушки.

В «палате» в первом чтении принят законопроект «Об изменении законов по вопросам обеспечения прав детей».

Документ, среди прочего, предусматривает запрет на распространение «игрушек, являющихся воспроизведением героев компьютерных игр и фильмов».

Какие именно игрушки могут оказаться под запретом, пояснил министр образования Андрей Иванец:

— Ярким примером может являться так называемая игрушка «Хагги-Вагги», которая изображена в виде отсутствия глаз, отсутствия других частей тела. То есть умышленно изуродованное изображение то ли ребенка, то ли куклы, которое, безусловно, воспитывает и сподвигает наших детей к тому, что это является нормой. И, соответственно, это может впоследствии провоцировать насилие, искаженное представление о добре и зле.

Министр подчеркнул, что данный запрет был «продиктован в первую очередь обращениями граждан, которые поступали в различные госорганы».

Речь идет о событиях 2022-го, когда группа родителей попросила у властей дать оценку влияния данной игрушки на психику детей. Комитет госконтроля тогда вынес вердикт на основе российской экспертизы, признавшей, что игрушки «Хагги Вагги» «формируют образ агрессии, жестокости, хищного и безжалостного зла». И при игре с ней якобы проявляется эффект «идентификации с агрессором».

Забота о психическом здоровье детей — это, безусловно, хорошо. Но, если уж взрослые дяди и тети взялись защищать детскую психику от травмирующих образов, то им стоит подумать и о многих других явлениях — более реальных и опасных.

Например, обратить внимание на «экскурсии» для школьников в милицейские отделения, где их фотографируют в КПЗ, а также разрешают позировать с оружием в руках.

Не говоря уже о псевдопатриотических клубах, где воспитанием детей занимаются те, кто не видит ничего плохого в захватнической войне против соседей. Вот уж где стоит заняться проявлением эффекта «идентификации с агрессором».

Сегодня едва ли не в каждом классе есть пустующие парты, за которыми еще год-два сидели дети тех, кого отправили за решетку за лайк или выход на мирный протест. И сейчас они сидят за партой в польской или литовской школе.

Дети все видят. И многое понимают. Орущие под дверями квартиры люди в бронежилетах и со щитами будут пострашнее любого плюшевого монстра. Но вряд кто-то из депутатов или сотрудников КГК, не говоря уже о министре образования, решится сказать об этом вслух.

Артем Синицын, «Салiдарнасць»

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