Часть Новой Боровой осталась без связи 10.02.2025, 9:20

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Люди не могут вызвать даже скорую.

В жилом районе Новая Боровая под Минском проблемы с мобильным интернетом и связью в недавно заселенных кварталах длятся почти год: жильцы сравнивают собственные квартиры с бункером, пишет «Точка».

Сейчас квадратный метр в Новой Боровой может стоить около 2900 долларов на первичном рынке. Возведение новых домов не прекращается: планы застройщика расписаны вплоть до 2030 года. Тогда население района составит порядка 40 тысяч человек.

За последний год новостройки сдали во дворах квартала «Центральный парк». Но радость новоселов омрачила одна деталь — в квартирах не ловит ни интернет, ни сотовая связь.

Фото отправляется по 10−15 минут

Конец 2024-го для Максима был по-настоящему радостным: принял собственную квартиру в квартале «Центральный парк» Новой Боровой.

Только вместе с оформлением документов мужчине приходится разбираться в нюансах телефонии. Дело в том, что в квартире не ловит ни связь, ни мобильный интернет.

«Мои окна выходят на обе стороны дома. И в зависимости от месторасположения интернет может как полностью не ловить, так и немного передавать данные. Например, чтобы отправить фото, нужно 10−15 минут, недоступны видеозвонки, а смена мессенджера ничего не дает», — поделился Максим.

Давние жители Новой Боровой заметили: часто мобильный интернет начинает «отваливаться» в районе супермаркета на Авиационной, 33. А у дома на Пилотной, 8 ситуация обостряется, заметил Максим.

Недавно мужчина провел оптоволоконный интернет от «Белтелекома». Тот работает исправно и пока служит единственным способом связи с внешним миром для новосела.

Словить связь можно в уголке балкона

Анна заселилась в новостройку за неделю до разговора с журналистами. В декабре и январе приезжала на приемки квартиры — и уже тогда заметила проблемы с интернетом.

«В момент заключения договора в офисе продаж даже мысли не было уточнить про интернет. Потому что раньше не сталкивалась с ситуацией, чтобы не было связи», — рассказала Анна.

В квартире собеседницы не ловит ни один провайдер: ни МТС, ни А1. Слабый интернет появляется лишь в одной точке: его можно поймать, выйдя на балкон и прижавшись к боковой стене.

Единственный выход из ситуации Анна видит в подключении стационарного интернета. Заявку на его проведение девушка уже подала.

«Обычные звонки не проходят. Шанс есть лишь в том же уголке балкона. В самом доме и квартире связи нет. Невозможно вызвать даже экстренные службы: скорую, МЧС или милицию», — отметила собеседница.

Вблизи нет базовых станций

Жилой район Новой Боровой пока считают новым. Комплексы строятся на малоосвоенных территориях, и вопрос базовых станций для них пока открыт.

«В данный момент „А-100 Девелопмент“ ведет активные переговоры с провайдерами связи для скорейшего решения вопроса», — заявили в пресс-службе компании.

Специалисты отметили, что для строительства базовой станции предстоит подобрать подходящее место, оформить документы и получить согласие большинства собственников.

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