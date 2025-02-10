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В Балтийском море оборвались два российских кабеля связи

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  • 10.02.2025, 8:45
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В Балтийском море оборвались два российских кабеля связи

Они соединяли Ленинградскую область и Калининград.

В Финском заливе получили повреждения два российских кабеля, связывающих Кингисепп Ленинградской области с Калининградом. Один из них принадлежит «Ростелекому», о втором информации нет. Место обрыва находится в исключительной экономической зоне Финляндии, сообщает береговая охрана страны. Министерство экономического развития и занятости уточнило изданию Yle, что инцидент произошел еще 27 декабря. Сейчас российское судно приступило к ремонту одного из кабелей под названием «Балтика». Работы займут около недели, за ними наблюдает патрульное судно Turva и береговая охрана Финляндии.

В министерстве не стали комментировать, связано ли повреждение российских коммуникаций с рождественскими авариями на подводной инфраструктуре. 25 декабря в Финском заливе оборвался электрокабель Estlink 2 и четыре телекоммуникационных кабеля между Финляндией и Эстонией. Под подозрение попал танкер Eagle S из «теневого флота» России, который был задержан и доставлен на якорную стоянку в порту Килпилахти в Порвоо, а затем арестован. Председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев назвал это «пиратским захватом». Также рядом с «Балтикой» проходит кабель C-lion1, соединяющий Финляндию с Германией. Он был поврежден в ноябре, в чем подозревают китайское судно Yi Peng. «Балтика» представляет собой волоконно-оптическую линию связи длиной около 1000 км, в финской экономической зоне находится около 377 км.

«Ростелеком» заявил, что авария не повлияла на его абонентов. В 2023 году «Балтика» уже получала повреждения в Финском заливе. Тогда обрыв кабеля произошел из-за внешнего воздействия в 28 км от аварии на участке газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Виновником оказалось китайское судно Newnew Polar Bear под флагом Гонконга. Пекин признал ответственность, уточнив, что это произошло случайно: якорь контейнеровоза задел Balticconnector во время сильного шторма.

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