Белорусы перешли на колбасу и сосиски 5 10.02.2025, 8:50

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Свежее мясо все меньше покупают.

Продажи сырого мяса падают в нашей стране уже много лет подряд. В то же время растет потребление колбас, копченостей и полуфабрикатов, пишет сайт «Белорусы и рынок».

За 10 лет, с 2015 года, продажи сырого мяса в Беларуси сократились почти на 30%: с 373,8 тыс. до 270,8 тыс. тонн. На те же 30% за это время выросла реализация мясных продуктов (колбас, копченостей и полуфабрикатов) – с 336 тыс. тонн до 436 тыс., свидетельствуют данные Белстата.

Более детализированная статистика нам доступна за 4 последних года отдельно по организациям торговли (без ИП). Свежей свинины белорусы купили на 11,5 тонн меньше, чем в 2021 году (минус 15,4%). Говядина упала наполовину: с 7,2 тыс. тонн до символических 3,6 тыс. Даже птицы потреблено на 12 тыс. тонн меньше, чем в 2021 году (минус 9%).

В то же время продажа переработанных продуктов из мяса за четыре года выросла на 11,6% и достигла 389 тыс. тонн.

Также падают продажи рыбы – причем, как свежей, так и обработанной. В случае сырой падение составило 14,6% – до 40,8 тыс. тонн, а приготовленной либо консервированной – 11%, до 40 тыс.

Зато за четыре прошедших года взлетели продажи морепродуктов (ракообразные и моллюски) – на 65% до 7,9 тыс. тонн. То есть морепродуктов съедают в два раза больше, чем говядины.

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