Неудачная ставка Путина 1 Дэвид Экс

10.02.2025, 8:58

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Как РФ проиграла морское противостояние с НАТО.

Расширение НАТО за три года, прошедшие с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украине, превратило Балтийское море — некогда спорное между трансатлантическим альянсом и Россией — в натовское озеро. А теперь Россия, похоже, потеряет свое военно-морское присутствие в Средиземном море.

Балтика, с одной стороны которой находятся страны Балтии, а с другой — новые члены НАТО Швеция и Финляндия, каждая из которых обладает мощными противокорабельными средствами, становится крайне опасной для российского флота, если ему придется действовать там во время столкновения с НАТО.

Тем временем российский флот вытесняется и из Средиземноморья. Спустя почти два месяца после падения режима Башара Асада в Сирии российские корабли начали прибывать в сирийский порт Тартус — главную базу ВМФ России в Средиземном море — в рамках очевидной эвакуации.

Похоже, тысячи россиян и военные корабли, на которых они служат, собираются покинуть Сирию… и весь регион. В лучшем случае российский флот в Средиземном море «сталкивается с неопределенностью», говорится в новом докладе Королевского института объединенных служб в Лондоне. В худшем — русские навсегда покинут Средиземноморье.

Последствия для европейской безопасности огромны. Альтернативные базы для российских войск в южно-европейских и ближневосточных водах есть, но их не так много. И они далеки от того, чтобы стать настоящей заменой Тартусу.

В ноябре, когда в результате внезапного наступления коалиции повстанцев силы режима Асада в Сирии были отброшены, российские войска, поддерживающие режим, отступили на две свои основные базы: Тартус и авиабазу Хмеймим. Они затаились там на несколько недель, пока Москва вела переговоры с новым повстанческим правительством о дальнейшем доступе.

Переговоры, судя по всему, провалились. К концу января российский гарнизон в Сирии разместил свою тяжелую технику в Тартусе, очевидно, планируя отправить ее до полного ухода России из разоренной войной страны.

Советский Союз, а затем и Россия, сохраняли символическое присутствие в Тартусе с 1970-х годов до начала гражданской войны в Сирии в 2011 году. Гражданская война все изменила. Почувствовав благоприятную возможность, Кремль усилил поддержку ослабленного режима Асада. В 2015 году туда прибыли российские войска и тяжелая авиация — и помогли ветхой армии Асада отбиться. На помощь режиму также прибыли войска «Хезболлы», поддерживаемые Ираном. Линия фронта стабилизировалась.

Получив свое вознаграждение, в 2017 году Россия подписала 49-летний контракт, гарантировавший ей более широкий доступ к Тартусу. Когда РФ усилила свой Черноморский флот в преддверии широкомасштабного вторжения в феврале 2022 года, корабли отправились из Тартуса. Затем, когда в том же году Турция закрыла пролив Босфор для иностранных военных кораблей, Тартус стал единственной российской военно-морской базой для операций в Средиземном море.

В течение многих лет эта база имела решающее значение для проецирования российской силы на Южную Европу и Ближний Восток. Военные корабли российского флота могли заправляться и перевооружаться в Тартусе, избавляя себя от необходимости совершать длительные и обременительные плавания в российские воды. Находясь в Тартусе, русские оказывали серьезное влияние на безопасность Южной Европы и прилегающих регионов.

Получение доступа к Тартусу давало России возможность закрепиться на юге. В то же время потеря Тартуса может лишить ее этой позиции. Особенно если учесть, что российский флот все больше строится вокруг небольших кораблей, таких как ракетные корветы с ограниченной дальностью и выносливостью.

Для России есть три очевидные альтернативы Тартусу. Ни одна из них не является хорошей.

Есть Алжир, но «не очевидно, что стратегический расчет будет в пользу размещения постоянного российского присутствия», — отмечают в RUSI. Сирия обменяла доступ к Тартусу на военную помощь, которая на десятилетие отсрочила окончательную победу повстанцев. Но что алжирцы получат в обмен на масштабное и долгосрочное российское присутствие в стране? По мнению RUSI, «явного императива в пользу Алжира нет».

Обнищавший Порт-Судан на побережье Красного моря в Судане может оказаться более гостеприимным для большого контингента россиян. «Однако переговоры о создании военно-морского плацдарма, несмотря на то, что они ведутся уже несколько лет, все еще буксуют, — пояснили в RUSI. — Это само по себе, вероятно, делает Порт-Судан плохим вариантом в качестве непосредственной альтернативы Тартусу».

Операции в Средиземном море из Порт-Судана также потребуют транзита через Суэцкий канал, что может стать нежелательным ограничением.

Может подойти Ливия. «Россия уже эксплуатирует авиабазу Аль-Кадим в этом регионе, — отмечают в RUSI. — При концентрации усилий на востоке Ливии Тобрук и, возможно, Бенгази могут стать убежищем для бездомного российского Средиземноморского флота».

Но Тобрук, в частности, может быть не готов. «С ограниченными ремонтными мощностями и отсутствием сухого дока, небольшим количеством причалов достаточного размера и ограниченными возможностями для расширения, долгосрочные инвестиции в постоянное присутствие, скорее всего, будут сопряжены с техническими проблемами», — отмечают в RUSI.

Более того, «любое российское присутствие в Ливии как минимум будет зависеть от доброй воли Турции», — считают в лондонском аналитическом центре. А турецкая добрая воля — в дефиците с тех пор, как идет агрессивная война России в Украине.

И это морское ослабление произойдет в то же время, когда российский флот потеряет доступ к Балтике в военное время. В случае столкновения с НАТО России будет сложно создать серьезную угрозу южному флангу Альянса. Ее корабли смогут выдвинуться только с арктических баз, которые свободны ото льда круглый год (в отличие от Санкт-Петербурга на Балтике), но путешествие через гренландско-исландско-британский разрыв и в конечном итоге через Гибралтарский пролив будет долгим и опасным в военное время.

Встав на сторону жестокого диктатора в Сирии, а затем решив вторгнуться в Украину, после чего закрылся Босфор, Россия сделала ставку на свое южное стратегическое присутствие на морских границах Европы. Похоже, Путин сделал неудачную ставку.

Дэвид Экс, The Telegraph

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