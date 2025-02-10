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Полина Шарендо-Панасюк проведет пресс-конференцию в Вильнюсе

  • 10.02.2025, 9:12
Полина Шарендо-Панасюк проведет пресс-конференцию в Вильнюсе

Сегодня в 12:00 по вильнюсскому времени.

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь», бывшая политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк проведет пресс-конференцию в Вильнюсе.

Она состоится сегодня, 10 февраля, в 12:00 по вильнюсскому времени.

Адрес — творческое пространство Kropka, Savičiaus g. 6, Вильнюс.

Напомним, Полина Шарендо-Панасюк вышла на свободу 1 февраля. Фактически она провела в тюрьме более четырех лет.

Активистку «Европейской Беларуси» задержали 3 января 2021 года. 9 июня 2021 г. суд Московского района Бреста приговорил ее к двум годам колонии, после чего ей несколько раз добавляли срок.

Полина Шарендо-Панасюк отбыла в колонии фактически четыре срока: матери двоих детей, после вынесения первого приговора три раза продлевали тюремный срок. Практически все время за решеткой Полина находилась в полной изоляции. В колонии у нее сильно ухудшилось здоровье.

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