Президент Эстонии предложил ввести полное торговое эмбарго против России 10.02.2025, 9:17

иллюстративное фото

ЕС нужно усилить независимость от российских энергоресурсов.

Президент Эстонии Алар Карис призвал партнеров обсудить введение торгового эмбарго против Российской Федерации.

Как известно, в воскресенье, 9 февраля, в Вильнюсе встретились лидеры стран Балтии и Польши. Карис написал в микроблоге X, что Европейский Союз должен еще больше усилить независимость и прекратить импорт российских энергоносителей на свою территорию:

«Мы даже должны серьезно рассмотреть возможность полного торгового эмбарго против России».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com