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Президент Эстонии предложил ввести полное торговое эмбарго против России

  • 10.02.2025, 9:17
Президент Эстонии предложил ввести полное торговое эмбарго против России
иллюстративное фото

ЕС нужно усилить независимость от российских энергоресурсов.

Президент Эстонии Алар Карис призвал партнеров обсудить введение торгового эмбарго против Российской Федерации.

Как известно, в воскресенье, 9 февраля, в Вильнюсе встретились лидеры стран Балтии и Польши. Карис написал в микроблоге X, что Европейский Союз должен еще больше усилить независимость и прекратить импорт российских энергоносителей на свою территорию:

«Мы даже должны серьезно рассмотреть возможность полного торгового эмбарго против России».

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