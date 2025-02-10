Президент Эстонии предложил ввести полное торговое эмбарго против России
- 10.02.2025, 9:17
ЕС нужно усилить независимость от российских энергоресурсов.
Президент Эстонии Алар Карис призвал партнеров обсудить введение торгового эмбарго против Российской Федерации.
Как известно, в воскресенье, 9 февраля, в Вильнюсе встретились лидеры стран Балтии и Польши. Карис написал в микроблоге X, что Европейский Союз должен еще больше усилить независимость и прекратить импорт российских энергоносителей на свою территорию:
«Мы даже должны серьезно рассмотреть возможность полного торгового эмбарго против России».