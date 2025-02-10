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«Россияне в Беларуси могут неловко себя почувствовать»

  • 10.02.2025, 9:20
  • 1,522
«Россияне в Беларуси могут неловко себя почувствовать»
иллюстративное фото

Что пишут граждане РФ о нашей стране.

Спрос на экскурсионные туры в Беларусь остается в России очень высоким. Почему соседи едут в нашу страну и какой ее видят? «Салідарнасць» изучила, какие отзывы россияне оставили за последние полтора года после визитов в наши города.

Спрос на экскурсионные туры в Беларусь остается высоким, несмотря на их подорожание, сообщили «Вестнику АТОР» ведущие туроператоры.

«На февраль-март спрос на экскурсионные программы в Беларусь увеличился в 3 раза, на лето – в 5 раз», – рассказали в пресс-службе национального туроператора АЛЕАН.

«Маленькая Европа с советским прошлым». Отзывы российских туристов

Довольно характерный отзыв оставила россиянка, посетившая Беларусь летом 2024 года. Он проясняет, почему в условиях санкций против РФ жители соседнего государства стремятся в нашу страну.

Из плюсов визита в Беларуси она отметила:

– Невысокие цены на авиабилеты. Мой билет из Санкт-Петербурга и обратно стоил 11 000 рублей: это достаточно бюджетно для лета. За такие деньги не улететь, например, в Калининград, Казань и Сочи, а в Беларусь — вот, запросто.

Не нужны загранпаспорт, виза и страховка. В Беларусь можно въехать по российскому паспорту. Вы находитесь за границей, а все говорят по-русски. Да и вообще все знакомо как дома.

Карты «Мир» принимают практически везде, даже в небольших киосках. Наличные деньги могут понадобится разве что в общественном транспорте.

Не придется долго думать, что привезти с собой из Минска. Можно закупиться брендами, которые не достать в России: тут есть Zara, Mango, Massimo Dutti, Bershka и другие зарубежные магазины одежды.

Один из главных минусов для россиян – уровень цен:

– Из-за ослабления рубля цены в Минске на продукты, рестораны и одежду на уровне московских или даже чуть выше.

Кстати, о ценах. На одном из форумов россиянин задал следующий вопрос:

– Многие россияне хотят уехать в социализм, который, по их мнению, существует в Беларуси. Однако цены на все в Беларуси сравнялись с российскими. Риторический вопрос: а чем тогда белорусский социализм отличается от российского капитализма?

Молодая россиянка из Белгорода также посетила Минск летом 2024 года – «в режиме эконом». Вот что ее удивило:

– Иногда складывалось такое впечатление, что город вымер. Да, есть люди, но их так мало, как будто приехал не в столицу, а в маленькую деревушку. Что в будние дни, что в выходные. То же касается и дорог города.

Я не буду сравнивать с Москвой, но даже у нас в Белгороде с постоянными прилетами и ракетными опасностями на дорогах всегда оживленно. В Минске можно выйти в центр трассы и тебя не собьют.

В целом отзывы российских туристов очень положительные. В одном из них отмечается: «Беларусь и ее столица Минск – маленькая Европа с советским прошлым».

А вот довольно неожиданное примечание: «Заведения эМ и Жо везде очень чистые, что довольно приятно, ведь мы ими пользуемся частенько».

«Это такой евроузбекистан». Отзывы россиян, живущих в Беларуси.

Хватает россиян, которые желают не только посетить нашу страну, как туристы, но и переехать сюда жить. Какими впечатлениями с ними делятся их соотечественники, давно живущие в Беларуси?

– Всем, кто планирует ехать в Беларусь жить, советую, первым делом подумайте, где будете работать. Зарплаты здесь низкие, – предупреждают на одном из форумов.

Другая россиянка, переехавшая в Беларусь, не стала скрывать разочарования:

– На хорошо оплачиваемую работу вас никто не ждет. Такие места чуть ли ни по наследству передаются. А работать надо, а то Декрет 3 не дремлет («Декрет о тунеядстве», так его называют в народе).

Белорусам покажется, мягко говоря, странным следующий отзыв россиянки, которая, судя по фотографиям, переехала жить в Барановичи. 

– Большими преимуществами я считаю… качественную работу милиции. На больших мероприятиях, да и в обычные дни можно увидеть большое количество патрулей на улицах, вследствие чего уровень преступности гораздо ниже «привычного», – написала россиянка.

В другом отзыве пишут о Беларуси: «В общем, это такой евроузбекистан».

Любопытно, что с одной стороны россияне в Беларуси радуются отсутствию языкового барьера, а с другой все равно чувствуют напряжение.

– На ж/д вокзале все надписи на дверях помещений на двух языках: английском и белорусском. Остановки в общественном транспорте объявляются на белорусском языке, на магазинах вывески на белорусском языке. Я против этого ничего не имею, просто хочу россиян предупредить, что они могут неловко себя почувствовать, – написал россиянин с ником «майор». 

Переезжать советуют россиянам, имеющим доходы, не связанные с работой в Беларуси:

– В основном, среди моих знакомых, которые переехали в Беларусь, это молодые пенсионеры. Люди закончили свою трудовую деятельность, получили пенсию, отпочковали от себя детей и внуков и переехали в Беларусь. Тут ситуация другая. Тем более, если пенсия заработана высокая. То живи и радуйся.

Еще один похожий совет:

С деньгами нигде не пропадешь. Сдашь в Москве хату, снимешь в Гродно, на разницу будешь жить. Только в ладоши на улице не хлопай.

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