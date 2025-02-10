Потери России в войне против Украины перевалили через еще одну критическую отметку 10.02.2025, 9:22

Сотни тысяч убитых и раненых.

Общие потери армии страны-агрессора России на войне против Украины составляют 850490 солдат. За минувшие сутки РФ потеряла примерно 1170 военных убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ 10 февраля.

Потери российской армии в военной технике составляют:

танков — 10001 (+9) ед,

боевых бронированных машин — 20813 (+16) ед,

артиллерийских систем — 22879 (+35) ед,

РСЗО — 1273 (+0) ед,

средств ПВО — 1059 (+3)ед,

самолетов — 370 (+0) ед,

вертолетов — 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 24623 (+137)ед,

крылатых ракет — 3054 (+0) ед,

кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

подводных лодок — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 36638 (+109) ед,

специальной техники — 3740 (+1) ед.

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