Потери России в войне против Украины перевалили через еще одну критическую отметку
- 10.02.2025, 9:22
Сотни тысяч убитых и раненых.
Общие потери армии страны-агрессора России на войне против Украины составляют 850490 солдат. За минувшие сутки РФ потеряла примерно 1170 военных убитыми и ранеными.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ 10 февраля.
Потери российской армии в военной технике составляют:
танков — 10001 (+9) ед,
боевых бронированных машин — 20813 (+16) ед,
артиллерийских систем — 22879 (+35) ед,
РСЗО — 1273 (+0) ед,
средств ПВО — 1059 (+3)ед,
самолетов — 370 (+0) ед,
вертолетов — 331 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 24623 (+137)ед,
крылатых ракет — 3054 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 36638 (+109) ед,
специальной техники — 3740 (+1) ед.