Азаренко вылетела уже на старте турнира в Дохе

Азаренко вылетела уже на старте турнира в Дохе1
- 10.02.2025, 9:40
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Белорусская теннисистка проиграла американке.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла уже в первом матче первого тура турнира WTA-1000 в Дохе с призовым фондом $3,6 млн. Наша соотечественница в двух сетах уступила в двух сетах представительнице США Аманде Анисимовой — 3:6, 5:7.
В 1/16 финала американская теннисистка встретится с победительницей матча между чешкой Катериной Синяковой и испанкой Паулой Бадосой.
Отметим, Виктория Азаренко выигрывала этот турнир в 2012-м и 2013-м годах.