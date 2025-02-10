Азаренко вылетела уже на старте турнира в Дохе 1 10.02.2025, 9:40

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Виктория Азаренко

Белорусская теннисистка проиграла американке.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла уже в первом матче первого тура турнира WTA-1000 в Дохе с призовым фондом $3,6 млн. Наша соотечественница в двух сетах уступила в двух сетах представительнице США Аманде Анисимовой — 3:6, 5:7.

В 1/16 финала американская теннисистка встретится с победительницей матча между чешкой Катериной Синяковой и испанкой Паулой Бадосой.

Отметим, Виктория Азаренко выигрывала этот турнир в 2012-м и 2013-м годах.

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