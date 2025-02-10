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Так поговорили?

  • Эль Мюрид
  • 10.02.2025, 9:48
  • 4,348
Так поговорили?
Анатолий Несмиян (Эль Мюрид)

Есть чисто психологическая установка.

Песков не подтвердил и не опроверг факт разговора Трампа и Путина.

Ничего нового на самом деле. Есть чисто психологическая установка - ни слова о трудностях. В экономике всё блестяще, внутри страны - непоколебимая сплоченность, на внешнем треке - уверенные победы. Только потом, через немалое время, все проблемы обозначаются кратким - «нас надули». То есть, все было хорошо, мы двигались вперед, но подлый и коварный враг нанес нам удар в спину.

У такого подхода, кстати, есть и неприятное свойство. Руководство так привыкает к подобному стилю, что само начинает требовать только хорошие новости. Плохие воспринимаются негативно по отношению к тому, кто их принес или допустил. Логично, что нижестоящие уровни управления вынужденно начинают излучать оптимизм и бодрость, либо вообще не докладывая о проблемах, либо нещадно их искажая. Чем дополнительно укутывают более высокие уровни управления в вату уверенности в том, что всё в полном порядке.

Неудивительно, что при таких подходах все решения принимаются не просто в догоняющем, а в запаздывающем стиле. Та же экологическая катастрофа на Черном море - месяц потребовался, чтобы принять решение, необходимое буквально в считанные часы после того, как она только началась. Но местные власти в парадигме «только хорошие новости» тянули до последнего. И так, собственно, во всём.

По разговорам Трампа и Путина - тут, скорее всего, пока полное несовпадение позиций, что в целом нормально. Ничего не случилось бы, если Песков сообщил, что идут консультации. Но - установка.

Эль Мюрид, Telegram

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