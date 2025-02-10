Странный поступок Лукашенко 1 10.02.2025, 9:52

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Масуд Пезешкиан

Правитель подставился.

Правитель Беларуси не только поздравил президента Ирана Масуда Пезешкиана с 46-й годовщиной победы Исламской революции, но и вновь пригласил его прилететь в Минск.

– Рассчитываю на продолжение нашего диалога в Минске в рамках вашего официального визита, – цитирует текст телеграммы Александра Лукашенко его пресс-служба.

Напомним, что в США отношения с Ираном в последние месяцы активно обсуждаются в связи с избранием Дональда Трампа на очередной президентский срок, пишет «Салiдарнасць».

В 2018 году он вывел США из ядерной сделки, которая ограничивала ядерную программу Ирана в обмен на ослабление экономических санкций, а в 2020-м отдал приказ на убийство генерала Касема Сулеймани, что для Ирана стало потерей национального масштаба.

В ноябре прошлого года Министерство юстиции США заявило, что спецслужбы предотвратили иранский заговор с целью убийства Трампа накануне выборов. Однако президент Масуд Пезешкиан опровергает наличие заговора.

На днях Трамп заявил, что рассчитывает договориться с Ираном о его безъядерном статусе – и предпочитает это бомбардировкам. Немного ранее он подписал указ о восстановлении политики «максимального давления» на Иран.

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