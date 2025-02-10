ВСУ подожгли ключевой российский НПЗ
- 10.02.2025, 9:56
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Он имеет стратегическое значение для российских оккупантов.
Неизвестные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), этой ночью, 10 февраля, атаковали Краснодар и Афипский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае, Российская Федерация.
Об этом сообщает Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.
Как пояснил Коваленко, Афипский НПЗ, является одним из ключевых НПЗ на территории России с мощностью 6,25 млн тонн нефти в год.
Нефтеперерабатывающий завод играет стратегическую роль для врага в обеспечении топливом военной техники, особенно на южном направлении.