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ВСУ подожгли ключевой российский НПЗ

  • 10.02.2025, 9:56
  • 6,462
ВСУ подожгли ключевой российский НПЗ

Он имеет стратегическое значение для российских оккупантов.

Неизвестные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), этой ночью, 10 февраля, атаковали Краснодар и Афипский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае, Российская Федерация.

Об этом сообщает Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

Как пояснил Коваленко, Афипский НПЗ, является одним из ключевых НПЗ на территории России с мощностью 6,25 млн тонн нефти в год.

Нефтеперерабатывающий завод играет стратегическую роль для врага в обеспечении топливом военной техники, особенно на южном направлении.

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