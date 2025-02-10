Трамп подтвердил разговор с Путиным 2 10.02.2025, 10:08

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Президент США заявил, что «переговоры продвигаются вперед».

Переговоры по завершению войны РФ против Украины продвигаются вперед. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Как пишет Reuters, при этом американский президент не стал разглашать детали диалога с российским диктатором Путиным, но еще раз подтвердил, что разговаривал с ним.

Издание отметило, что 9 февраля Трамп подтвердил, что разговаривал с Путиным, что является первым официально признанным разговором между Путиным и президентом США с начала 2022 года.

«Я его [разговор] провел. Давайте остановимся на том, что я его провел... И я ожидаю еще гораздо больше разговоров. Мы должны закончить эту войну», - анонсировал Трамп.

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