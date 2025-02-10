FT: Кремль боится потерять контроль над Центральной Азией 10.02.2025, 10:22

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Война в Украине подорвала позиции РФ в этом регионе.

Внутренний отчет российского правительства, который был представлен еще в апреле 2024 года, показал то, как война России против Украины нанесла ущерб связям с некоторыми из ее ближайших союзников.

Как пишет издание Finansial Times (FT), в анализе признается, что западное санкционное давление смогло вбить клин между Кремлем и его близкими торговыми партнерами. В отчете говорится, что амбиции Москвы заключаются в восстановлении доступа к мировой торговле, поставив РФ в центр евразийского торгового блока, который будет конкурировать со сферами экономического влияния США, ЕС и Китая.

Российские власти нацелились на создание «макрорегиона» как важного долгосрочного проекта, который переживет любые переговоры с Западом о будущем Украины, чтобы помочь укрепить ее позиции на «глобальной арене», говорится в отчете.

«Новый блок соединит Россию с глобальным югом, предоставив каждой стороне доступ к сырью, развивая финансовые и транспортные связи и объединяя их через общее «мировоззрение [...], где мы пишем правила для нового мира [и имеем] нашу собственную политику санкций», - утверждается в отчете.

При этом, в отчете говорится, что западные страны успешно угрожали странам Центральной Азии, заставляя их соблюдать санкции с помощью подхода «кнута и пряника». Тем временем союзники России извлекли выгоду из санкций, вытесняя российский бизнес из своей домашней юрисдикции.

В отчете признается, что России придется «играть в долгую игру», чтобы удержать страны Центральной Азии в своей орбите. Также в документе указано, что победы России в войне против Украины будет недостаточно для прекращения западного санкционного давления. «Тесные отношения с Россией будут источником трудностей», - говорится в отчете.

В связи с этим в отчете отмечается, что странам придется «принять решение о своей позиции по отношению к России».

Издание отметило, что Казахстан, у которого крупнейшая экономика региона, осудил войну РФ против Украины, отказался признать аннексию украинских территорий и предпринял попытку продемонстрировать соблюдение западных санкций. Однако соседний Кыргызстан решительно встал на сторону РФ и стал важным пунктом на пути уклонения от западных санкций.

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