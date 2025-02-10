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Планам режима по БелАЭС не суждено сбыться

  • 10.02.2025, 10:28
  • 2,020
Планам режима по БелАЭС не суждено сбыться

Балтия попрощалась с БРЭЛЛ.

8 февраля 2024 года страны Балтии окончательно вышли из энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Беларусь, Россию и Балтию в единую энергосистему. Это масштабное событие называют «энергетическим разрывом», и оно целиком изменит ситуацию в регионе.

Решение отключиться от системы, управляемой Москвой, страны Балтии приняли ещё в 2018 году. После вторжения России в Украину процесс ускорился, и вот в феврале 2025 года Литва, Латвия и Эстония подключаются к европейской сети.

«Еврорадио» рассказывает, что такое БРЭЛЛ, откуда теперь будет поступать электричество в страны Балтии и каковы будут долгоиграющие последствия для БелАЭС.

Что такое БРЭЛЛ?

Энергокольцо БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва) работало с 2001 года. Оно объединяло электросети этих стран, позволяло поддерживать стабильную частоту и помогало в случае аварий. Однако управлялась система из Москвы, что ставило маленькие страны Европы в энергетическую зависимость.

Как страны Балтии будут получать электричество?

После выхода из БРЭЛЛ страны Балтии будут работать через систему LitPol Link — линию электропередач между Литвой и Польшей. Также будет использоваться дополнительный проект Harmony Link, который обеспечит связь с европейским энергорынком.

При чём тут БелАЭС?

Белорусские власти рассчитывали продавать электроэнергию со своей АЭС в Литву и Латвию. Литва с самого начала выступала против белорусской атомной станции, считая её небезопасной.

После отключения стран Балтии от БРЭЛЛ исчезла физическая возможность поставлять электроэнергию БелАЭС в Европу. За последние годы было демонтировано 16 линий электропередач, соединявших эти страны с Россией и Беларусью, включая подводные кабели в Балтийском море. Чтобы начать экспорт, понадобятся технические решения, инфраструктурные изменения, а главное — политическая воля ЕС, что невозможно без смены режима в Беларуси.

БелАЭС генерирует избыток электроэнергии, но продать её некому. В данный момент Беларусь не поставляет электроэнергию в Украину. Более того, Украина планировала провести тестовое отключение от энергосетей России и Беларуси для подготовки к синхронизации с европейской энергосистемой. Война вынудила пойти на это в чрезвычайном режиме.  

Россия и Беларусь останутся с избытком электроэнергии один на один. Раньше излишки электроэнергии перераспределялись в системе БРЭЛЛ, теперь этот механизм не работает.

Очевидно, что режиму Лукашенко надо искать новых партнёров. Один из вариантов — продавать электричество в Россию или пытаться договориться с Китаем, что будет сделать непросто. Придётся строить инфраструктуру и линии передач на огромные расстояния.

Как реагирует Беларусь?

Официальный Минск негативно воспринимает выход стран Балтии из БРЭЛЛ. Белорусская и российская пропаганда пугает жителей последствиями отключения от российской энергосистемы. Государственные СМИ заявляют, что «страны Балтии превратятся в чёрную дыру Европы» и останутся без света при первой же аварии.

Однако эксперты уверены, что выход из БРЭЛЛ повысит энергетическую безопасность региона. По официальным прогнозам, рост цен на электроэнергию для жителей Балтии не превысит 5%.

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