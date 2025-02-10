Ученые назвали добавки, которые помогут выспаться
- 10.02.2025, 10:39
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Многие из них доступны каждому.
Учеба и стресс на работе могут вызывать бессонницу. Однако не только лекарственные препараты могут помочь восстановить график сна, но и некоторые более натуральные добавки, пишет techinsider.
Мелатонин
Мелатонин — гормон, который регулирует циркадные ритмы, цикл сна и бодрствования. Обычно во время сна наш организм самостоятельно вырабатывает его, однако иногда этого недостаточно. Тогда на помощь может прийти мелатонин в таблетках, который поможет человеку заснуть.
Глицин
Глицин — аминокислота, которая важна для нервной системы и здоровья мозга. Он увеличивает высвобождение серотонина, что приводит к расслаблению организма, а также снижает температуру тела. Исследования показывают, что небольшая доза глицина, не более 3-х грамм перед сном, может улучшить качество сна, а также уменьшить усталость на следующий день.
Вишневый сок
Ученые говорят о том, что стакан терпкого вишневого сока за несколько часов до сна может улучшить сон и уменьшить бессонницу. Все из-за того, что в его составе есть мелатонин.
Валерьянка
Корень валерианы — лекарственная трава (Valeriana officinalis). Она может не только снизить тревожность, но и помочь уснуть, ведь повышает уровень гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) в мозге.
Магний
Магний — минерал, необходимый для выработки энергии. Он также помогает стабилизировать циркадный ритм и улучшить качество сна. Некоторые исследования показывают, что существует связь между магнием и качеством сна. Однако другие опровергают пользу минерала.
Лаванда
Лаванду часто добавляют в различные масла и средства для ванны с целью успокоить. Однако еще одно ее полезное свойство — лаванда влияет на качество сна. Проводилось уже не одно исследование, которое доказывало, что растение благоприятно влияет на симптомы бессонницы.
Триптофан
Триптофан — аминокислота, которая при попадании в организм превращается в серотонин, что помогает чувствовать себя лучше и спокойнее. Однако триптофан также может помочь быстрее уснуть.
L-теанин
L-теанин — еще одна аминокислота, которая содержится в чайный листьях, особенно много ее в зеленом чае. Считается, что она, как и валерьянка, повышает уровень ГАМК в мозге и помогает бороться с бессонницей.
Ромашка
На протяжении веков ромашку использовали для лечения различных заболеваний, в том числе проблем с тревогой, стрессом и нарушением сна. Она содержит в составе ГАМК, а потому помогает наладить циклы сна и бодрствования.
Каннабидиол (КБД)
Каннабидиол — химически-активное соединение, содержащееся в каннабисе или конопле. Однако оно не имеет наркотического воздействия на организм. КБД полезен при борьбе с тревогой и проблемами сна, а также при судорогах.
Пассифлора
Пассифлора (Passiflora incarnata) — лекарственная трава, которая помогает при тревоге, СДВГ, отмене опиоидов и менопаузе. Но пассифлора также полезна при борьбе с расстройством сна. Она содержит ГАМК, что помогает расслабиться и отдохнуть.