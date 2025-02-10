закрыть
10 февраля 2025, понедельник, 10:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые назвали добавки, которые помогут выспаться

  • 10.02.2025, 10:39
  • 1,190
Ученые назвали добавки, которые помогут выспаться

Многие из них доступны каждому.

Учеба и стресс на работе могут вызывать бессонницу. Однако не только лекарственные препараты могут помочь восстановить график сна, но и некоторые более натуральные добавки, пишет techinsider.

Мелатонин

Мелатонин — гормон, который регулирует циркадные ритмы, цикл сна и бодрствования. Обычно во время сна наш организм самостоятельно вырабатывает его, однако иногда этого недостаточно. Тогда на помощь может прийти мелатонин в таблетках, который поможет человеку заснуть.

Глицин

Глицин — аминокислота, которая важна для нервной системы и здоровья мозга. Он увеличивает высвобождение серотонина, что приводит к расслаблению организма, а также снижает температуру тела. Исследования показывают, что небольшая доза глицина, не более 3-х грамм перед сном, может улучшить качество сна, а также уменьшить усталость на следующий день.

Вишневый сок

Ученые говорят о том, что стакан терпкого вишневого сока за несколько часов до сна может улучшить сон и уменьшить бессонницу. Все из-за того, что в его составе есть мелатонин.

Валерьянка

Корень валерианы — лекарственная трава (Valeriana officinalis). Она может не только снизить тревожность, но и помочь уснуть, ведь повышает уровень гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) в мозге.

Магний

Магний — минерал, необходимый для выработки энергии. Он также помогает стабилизировать циркадный ритм и улучшить качество сна. Некоторые исследования показывают, что существует связь между магнием и качеством сна. Однако другие опровергают пользу минерала.

Лаванда

Лаванду часто добавляют в различные масла и средства для ванны с целью успокоить. Однако еще одно ее полезное свойство — лаванда влияет на качество сна. Проводилось уже не одно исследование, которое доказывало, что растение благоприятно влияет на симптомы бессонницы.

Триптофан

Триптофан — аминокислота, которая при попадании в организм превращается в серотонин, что помогает чувствовать себя лучше и спокойнее. Однако триптофан также может помочь быстрее уснуть.

L-теанин

L-теанин — еще одна аминокислота, которая содержится в чайный листьях, особенно много ее в зеленом чае. Считается, что она, как и валерьянка, повышает уровень ГАМК в мозге и помогает бороться с бессонницей.

Ромашка

На протяжении веков ромашку использовали для лечения различных заболеваний, в том числе проблем с тревогой, стрессом и нарушением сна. Она содержит в составе ГАМК, а потому помогает наладить циклы сна и бодрствования.

Каннабидиол (КБД)

Каннабидиол — химически-активное соединение, содержащееся в каннабисе или конопле. Однако оно не имеет наркотического воздействия на организм. КБД полезен при борьбе с тревогой и проблемами сна, а также при судорогах.

Пассифлора

Пассифлора (Passiflora incarnata) — лекарственная трава, которая помогает при тревоге, СДВГ, отмене опиоидов и менопаузе. Но пассифлора также полезна при борьбе с расстройством сна. Она содержит ГАМК, что помогает расслабиться и отдохнуть.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женщины на живодерне
Женщины на живодерне Ирина Халип
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин
Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко