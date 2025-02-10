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В Мали колонна «вагнеровцев» попала в засаду

  • 10.02.2025, 10:51
В Мали колонна «вагнеровцев» попала в засаду

Много погибших.

Российские наемники из ЧВК «Вагнер» в Мали, где они оказывают помощь полковнику Ассими Гоите, пришедшему к власти в результате государственного переворота, попали в засаду.

Как сообщает RFI, малийские военные и «вагнеровцы» подверглись нападению джихадистов во время сопровождения колонны золотоискателей. По итогам перестрелки более 30 человек, включая военных и гражданских, были убиты, уничтожено несколько армейских машин.

По информации французских журналистов, нападение произошло 7 февраля на дороге, соединяющей Гао и Ансонго на севере страны. Подвергшаяся нападению колонна состояла из 22 микроавтобусов, шести больших автобусов, восьми грузовиков и сопровождалась примерно десятью транспортными средствами малийской армии и российских наемников.

Колона была атакована вблизи деревни Кобе, расположенной в 35 км от Гао. По обе стороны дороги появились вооруженные люди, которые открыли беспорядочный огонь по колонне.

Один из очевидцев перестрелки рассказал, что бой был жестоким и длился несколько часов.

В колонне в основном находились золотоискатели. Они направлялись к месту неподалеку от золотого рудника Интахака – обширного участка кустарной разведки золота. Еще год назад сообщалось о захвате этого рудника российскими наемниками.

Территории в районе Ансонго часто подвергается нападениям со стороны джихадистских группировок, в том числе ИГИЛ, но пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за атаку на колонну, отмечает издание.

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