Белорус Колячонок стал игроком «Питтсбурга» 10.02.2025, 10:54

Владислав Колячонок

Хоккеист покинул «Юту» и перешел в другой клуб НХЛ.

Клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» забрал белорусского защитника Владислава Колячонка с драфта отказов.

Накануне уже предыдущая команда белоруса «Юта» поместила хоккеиста на драфт отказов, откуда его в течение суток мог забрать любой клуб лиги, в противном случае Колячонок отправился бы в фарм-клуб «Юты» в АХЛ. Правом включить Владислава в свой состав воспользовался «Питтсбург».

В нынешнем сезоне НХЛ белорус набрал 5 (2+3) очков в 23 играх при показателе полезности "-7", в последний раз Колячонок выходил на лед в официальном матче месяц назад.

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