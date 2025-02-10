ВСУ не дали россиянам вывесить свой триколор в Торецке 10.02.2025, 11:06

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Оккупантов накрыли артиллерийским огнем.

Российские оккупанты 9 февраля пытались повесить свой флаг над шахтой в Торецке. Однако украинские военные не позволили им это сделать, накрыв артиллерийским огнем. Подробностями поделились бойцы Оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

«Сегодня утром оккупант вскарабкался с флагом страны-агрессора на копер шахты в Торецке. Пилоты ударных FPV-дронов бригады Департамента патрульной полиции «Хищник» атаковали его сбросом, а смежники из отдельной механизированной бригады - накрыли огнем артиллерии», - говорится в сообщении.

В результате оккупанты свой триколор даже не успели развернуть. Однако другая вражеская штурмовая группа пыталась «хоть как-то запихнуть флаг оккупационной армии в город» - просто забросив его на здание, рассказывают бойцы.

«При этом бомбер бригады «Хищник» сделал фантастическое: сбил вражескую триколорную тряпку сбросом ВОГа», - сообщили в ОСУВ «Хортица».

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