В Минске загорелся новый троллейбус МАЗ 2 10.02.2025, 11:17

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Возгорание произошло в микрорайоне Чижовка.

В Минске, в микрорайоне Чижовка, на улице Ташкентской, произошло возгорание нового троллейбуса МАЗ-303Т. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях, пишет «Телеграф».

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как из-под крыши троллейбуса, стоящего у края проезжей части, вырывается густой дым. Водитель, забравшись на крышу, пытается потушить возгорание с помощью огнетушителя. Вокруг троллейбуса стоят люди.

Официальной информации о причинах возгорания на данный момент нет. Судя по всему, инцидент произошёл 9 февраля. Неизвестно также, как именно удалось справиться с возгоранием и что конкретно загорелось.

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