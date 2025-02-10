Нет слов Александр Роднянский

10.02.2025, 11:30

В поддержку нацистов не выходили на улицы европейских городов.

Очень сложно найти подходящие слова, чтобы описать тот уровень зверства, который демонстрируют боевики ХАМАС, освобождая в рамках «мирного» соглашения новых израильских заложников.

Вчера ХАМАС освободил троих: Ора Леви (34 года), Эли Шараби (52 года) и Охада Бен-Ами (56 лет).

Эли Шараби был захвачен 7 октября 2023 года во время нападения на кибуц Беэри. Его жена Лианн (48 лет) и дочери Нойя (16 лет) и Яэль (13 лет) были убиты боевиками.

Вместе с Эли в плен попал его брат Йоси Шараби. Его убили позднее, но тело до сих пор не передали Израилю.

Во время плена заложников содержали в подземных туннелях, регулярно там перемещали, они прожили 490 дней без солнечного света и с ограниченным доступом к воздуху.

Они постоянно испытывали голод, похудели на три размера. Посмотрите сами на фотографии.

ХАМАС пытал заложников. Ора Леви «допрашивали» как резервиста ЦАХАЛа, пытаясь получить информацию о «военной деятельности». Следы допросов остались…

Накануне освобождения боевики заставили заложников сняться в пропагандистских видеороликах.

В одном из них террорист сообщает Охаду Бен-Ами, Ору Леви и Эли Шараби об их предстоящем освобождении. Израильтяне, явно по команде, выражают радость, поднимая руки и благодаря боевиков бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам». Ну, а кого ещё благодарить…

Хамасовцы даже одели заложников в форму с логотипами своей группировки. Маркетологи хреновы…

Но своих пропагандистских целей террористы не достигли.

Освобожденные выглядят точно так, как выглядели узники нацистских лагерей, освобожденные в 1945 году советской армией. Террористам в момент передачи даже пришлось поддерживать с трудом передвигавшихся заложников…

Но разница с узниками концлагерей велика. Нацисты были осуждены и наказаны, а боевики ХАМАС празднуют «победу» и фотографируются с работниками Красного Креста.

И в поддержку нацистов не выходили на улицы европейских городов толпы экзальтированных идеалистов.

Террористы ХАМАС не сказали Эли Шараби о том, что его жена и обе дочки были зверски убиты.

Он жил ожиданием встречи с семьей. И в момент освобождения рвался к ним…

Нет слов.

Александр Роднянский, Telegram

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