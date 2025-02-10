Нет слов
- Александр Роднянский
- 10.02.2025, 11:30
В поддержку нацистов не выходили на улицы европейских городов.
Очень сложно найти подходящие слова, чтобы описать тот уровень зверства, который демонстрируют боевики ХАМАС, освобождая в рамках «мирного» соглашения новых израильских заложников.
Вчера ХАМАС освободил троих: Ора Леви (34 года), Эли Шараби (52 года) и Охада Бен-Ами (56 лет).
Эли Шараби был захвачен 7 октября 2023 года во время нападения на кибуц Беэри. Его жена Лианн (48 лет) и дочери Нойя (16 лет) и Яэль (13 лет) были убиты боевиками.
Вместе с Эли в плен попал его брат Йоси Шараби. Его убили позднее, но тело до сих пор не передали Израилю.
Во время плена заложников содержали в подземных туннелях, регулярно там перемещали, они прожили 490 дней без солнечного света и с ограниченным доступом к воздуху.
Они постоянно испытывали голод, похудели на три размера. Посмотрите сами на фотографии.
ХАМАС пытал заложников. Ора Леви «допрашивали» как резервиста ЦАХАЛа, пытаясь получить информацию о «военной деятельности». Следы допросов остались…
Накануне освобождения боевики заставили заложников сняться в пропагандистских видеороликах.
В одном из них террорист сообщает Охаду Бен-Ами, Ору Леви и Эли Шараби об их предстоящем освобождении. Израильтяне, явно по команде, выражают радость, поднимая руки и благодаря боевиков бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам». Ну, а кого ещё благодарить…
Хамасовцы даже одели заложников в форму с логотипами своей группировки. Маркетологи хреновы…
Но своих пропагандистских целей террористы не достигли.
Освобожденные выглядят точно так, как выглядели узники нацистских лагерей, освобожденные в 1945 году советской армией. Террористам в момент передачи даже пришлось поддерживать с трудом передвигавшихся заложников…
Но разница с узниками концлагерей велика. Нацисты были осуждены и наказаны, а боевики ХАМАС празднуют «победу» и фотографируются с работниками Красного Креста.
И в поддержку нацистов не выходили на улицы европейских городов толпы экзальтированных идеалистов.
Террористы ХАМАС не сказали Эли Шараби о том, что его жена и обе дочки были зверски убиты.
Он жил ожиданием встречи с семьей. И в момент освобождения рвался к ним…
Нет слов.
Александр Роднянский, Telegram