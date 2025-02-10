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Нацбанк Беларуси анонсировал выпуск монеты номиналом 100 рублей

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  • 10.02.2025, 11:36
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Нацбанк Беларуси анонсировал выпуск монеты номиналом 100 рублей

Монета будет изготовлена из золота 999,9 пробы.

Национальный банк Беларуси объявил о подготовке к выпуску в 2025 году новой золотой инвестиционной монеты «Славянка» номиналом 100 белорусских рублей. Монета будет изготовлена из золота 999,9 пробы, ее масса составит 15,55 грамма (1/2 тройской унции), а тираж ограничится 3 тысячами экземпляров, пишет Onliner.

Дизайн монеты сохранит узнаваемый художественный образ молодой женщины с ребенком на руках в окружении двух птиц — по аналогии с уже выпущенными инвестиционными монетами серии.

По мнению Нацбанка, новый выпуск расширит возможности вложений в драгоценные металлы и дополнит линейку уже существующих слитковых монет.

На данный момент в Беларуси в обращении находятся:

золотая «Славянка» номиналом 50 рублей (масса 7,78 г, 1/4 тройской унции),

серебряная «Славянка» номиналом 20 рублей (масса 31,10 г, 1 тройская унция).

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