Белорусы все еще пьют пиво и водку

Белорусы все еще пьют пиво и водку10
- 10.02.2025, 11:55
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И меньше употребляют плодовые вина.
Национальный статистический комитет опубликовал информацию о реализации алкогольных напитков в Беларуси в прошлом году.
При этом следует учитывать, что представленная статистика относится к алкоголю, реализованному организациями торговли (без микроорганизаций), уточняет Myfin.
В 2024 году организациями торговли реализовано алкогольных напитков и пива на 6,3 млрд рублей, что в розничном товарообороте организаций торговли составило 7,4%.
В Беларуси в 2024 году продажа алкогольных напитков и пива в абсолютном алкоголе составила 99,6% к уровню 2023 года, то есть уменьшилась на 0,4%.
В натуральном выражении объем продажи отдельных напитков выглядит так:
пиво – 39 911,6 тыс. декалитров;
водка – 7627,7 тыс. дал;
слабоалкогольные напитки – 4730,0 тыс. дал;
вина плодовые – 3427,6 тыс. дал;
вина виноградные – 3341,7 тыс. дал;
ликеры и ликеро-водочные изделия, включая алкогольные напитки прочие, – 2422,5 тыс. дал;
вина игристые, включая шампанское, – 2138,9 тыс. дал;
коньяк, коньячные напитки и бренди – 1188,6 тыс. дал.
В 2024 году по сравнению с 2023 годом сильнее всего в нашей стране увеличилась реализация слабоалкогольных напитков. При этом сократились продажи водки, а также виноградных и плодовых вин.