Си Цзиньпин впервые за 10 лет приедет к Путину на 9 мая 18 10.02.2025, 11:56

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Главу Кремля также пригласили в КНР.

Председатель КНР Си Цзиньпин готовится приехать в Москву на празднование 80-летия в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года, сообщил посол РФ в Китае Игорь Моргулов.

«В свою очередь, [Си Цзиньпин] пригласил Владимира Владимировича Путина в Китай на торжества, которые планируются в начале сентября», — рассказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по ТАСС).

В Китае в этом году также будут отмечать 80-летие победы над Японией и окончание Второй мировой войны. Официально Пекин пока не подтвердил визит Си Цзиньпина в Москву. Последний раз он посещал парад Победы в Москве в 2015 году. В своем новогоднем поздравлении Путину китайский лидер обещал углубить взаимодействие с Россией в год 80-летия победы в «мировой антифашистской войне».

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