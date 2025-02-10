Politico: Европа готовится к масштабному захвату российских танкеров 5 10.02.2025, 12:02

8,070

Идут закулисные переговоры.

Европа стремится ограничить теневой флот страны-агрессора России после ряда инцидентов в Балтийском море.

Об этом в понедельник, 10 февраля, пишет Politico.

Журналисты напоминают, что в декабре 2024 года финские власти в ходе операции с применением огнестрельного оружия захватили судно Eagle S, подозревая его в саботаже.

«Задержание судна, которое перевозило 100 000 баррелей нефти из Санкт-Петербурга, стало сенсационным моментом и, похоже, новым фронтом в скрытой войне между Россией и Западом», — отмечает Politico.

Теперь, пишет издание со ссылкой на двух дипломатов Евросоюза и двух чиновников правительства, европейские страны ведут закулисные переговоры о масштабных захватах нефтяных танкеров Москвы в Балтийском море.

Также страны ЕС разрабатывают новое законодательство, чтобы эти усилия были юридически обоснованы. В частности, среди предложений, которые рассматриваются, использование международного права для захвата судов по экологическим или пиратским причинам. Если это не удастся, страны могут принимать самостоятельные решения, совместно вводя новые национальные законы для ареста кораблей в более дальних морских зонах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com