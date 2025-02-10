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В Минске продают недорогие студии формата «заезжай и живи»

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  • 10.02.2025, 12:14
  • 3,414
В Минске продают недорогие студии формата «заезжай и живи»
иллюстративное фото

Правда, у недвижимости есть один важный нюанс.

В Заводском районе Минска продаются маленькие отремонтированные студии по весьма привлекательным ценам. Правда, есть нюанс — эти помещения не относятся к жилым. «Зеркало» посмотрело, что из себя представляет эта недвижимость.

На улице Голодеда, в кирпичном девятиэтажном доме № 23/2, который построили в 1975 году, продается студия. Помещение размещено на первом высоком этаже дома. Отмечается, что по официальным документам это помещение, не относящееся к жилому фонду. Вход в студию ведет из подъезда.

Помещение занимает общую площадь 14,4 м², из них под жилой комнатой находится 9 м². Есть совмещенный санузел. Помещение отремонтировано, в нем новая электропроводка, вентиляция, внутренние перегородки. В лоджии установлен энергосберегающий стеклопакет и смонтирован электрический пол.

Продавец заверил, что коммунальные платежи зимой не превышают 100 рублей (с учетом отопления и электричества). Сейчас студия сдана в аренду за 250 долларов (около 848 рублей по курсу Нацбанка на 10 февраля) в месяц.

Жилье продается за 108 138 рублей или 31 900 долларов, при такой цене «квадрат» стоит

7509 рублей или 2215 долларов.

Еще одно коммерческое помещение, приспособленное под жилье, находится в поселке Сосны на улице Красина, 29 (это десятиэтажный кирпичный дом, построенный в 1986 году). «Продается коммерческое помещение, которое в настоящее время функционирует как квартира, но идеально подходит для бизнеса. Это пространство можно легко адаптировать под офис, салон, магазин или другие виды деятельности», — сообщается в объявлении.

Студия, выставленная на продажу, расположена на первом этаже. Она занимает общую площадь 30,7 м², жилая площадь составляет 26,1 м². Есть совмещенный санузел.

Недвижимость продается за 111 528 рублей или 32 900 долларов. То есть стоимость «квадрата» — 3633 рублей или 1072 долларов.

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