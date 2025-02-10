закрыть
10 февраля 2025, понедельник, 13:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Полоцком нашли самолет времен Второй мировой

1
  • 10.02.2025, 12:23
  • 5,464
Под Полоцком нашли самолет времен Второй мировой
иллюстративное фото

С оружием на борту.

В Полоцком районе обнаружен самолет времен Второй мировой войны с оружием на борту. Как пишет «Зеркало», об этом сообщил председатель Полоцкого райисполкома Игорь Маркович.

По словам главы района, самолет нашел обычный беларус и сообщил об этом «в компетентные органы».

На месте находки будет работать поисковый отряд в/ч 5530. Когда самолет будет поднят, его изучением займутся историки.

Ученые предполагают, что найденные объекты могут быть связаны с партизанской операцией «Звездочка» (ноябрь 1943 года — 11 апреля 1944 года), пишет info214.by. Она включала вывоз 200 воспитанников полоцкого детского дома на контролируемую партизанами территорию в деревне Бельчица Полоцкого района.

В 2022 году в Полоцком районе уже проводились раскопки на месте падения фронтового пикирующего бомбардировщика. Обломки самолета, который упал около деревни Матейково в 1944 году, обнаружил отряд «Разведчики воинской славы».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В это трудно поверить
В это трудно поверить Виталий Портников
Женщины на живодерне
Женщины на живодерне Ирина Халип
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин
Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук