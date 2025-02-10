Под Полоцком нашли самолет времен Второй мировой 1 10.02.2025, 12:23

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иллюстративное фото

С оружием на борту.

В Полоцком районе обнаружен самолет времен Второй мировой войны с оружием на борту. Как пишет «Зеркало», об этом сообщил председатель Полоцкого райисполкома Игорь Маркович.

По словам главы района, самолет нашел обычный беларус и сообщил об этом «в компетентные органы».

На месте находки будет работать поисковый отряд в/ч 5530. Когда самолет будет поднят, его изучением займутся историки.

Ученые предполагают, что найденные объекты могут быть связаны с партизанской операцией «Звездочка» (ноябрь 1943 года — 11 апреля 1944 года), пишет info214.by. Она включала вывоз 200 воспитанников полоцкого детского дома на контролируемую партизанами территорию в деревне Бельчица Полоцкого района.

В 2022 году в Полоцком районе уже проводились раскопки на месте падения фронтового пикирующего бомбардировщика. Обломки самолета, который упал около деревни Матейково в 1944 году, обнаружил отряд «Разведчики воинской славы».

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