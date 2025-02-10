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Белстат назвал самые любимые продукты питания у белорусов

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  • 10.02.2025, 12:43
  • 2,604
Белстат назвал самые любимые продукты питания у белорусов

На первом месте не картофель.

Белстат опубликовал данные об изменениях предпочтений белорусов при покупке товаров в магазинах.

Данные статистическое ведомство приводит за 2024 год в сравнении с 2023-м.

В прошлом году продажи морепродуктов в Беларуси выросли на 26,6%! Белорусы купили 8 тысяч тонн даров моря.

Но не только морские обитатели стали чаще появляться на наших столах. Овощи тоже не отстают!

Картошка — +13,7%

Репчатый лук — +9,1%

Белокочанная капуста — +5,9%

Свежие огурцы — +13,7%

Свекла — +13,5%

 Спрос на какие продукты упал?

В статистическом отчете также представлены данные о том, какие продукты питания стали менее популярны:

Консервы и пресервы из рыбы — -15,5%

Говядина — -11,7%

Свинина — -6,4%

Также снизились продажи сахара на 5,6%, овсянки и хлопьев из нее — на 8,6%, гречки — на 2,2%, риса — на 2%, макарон — на 3,6%.

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