Белстат назвал самые любимые продукты питания у белорусов 3 10.02.2025, 12:43

2,604

На первом месте не картофель.

Белстат опубликовал данные об изменениях предпочтений белорусов при покупке товаров в магазинах.

Данные статистическое ведомство приводит за 2024 год в сравнении с 2023-м.

В прошлом году продажи морепродуктов в Беларуси выросли на 26,6%! Белорусы купили 8 тысяч тонн даров моря.

Но не только морские обитатели стали чаще появляться на наших столах. Овощи тоже не отстают!

Картошка — +13,7%

Репчатый лук — +9,1%

Белокочанная капуста — +5,9%

Свежие огурцы — +13,7%

Свекла — +13,5%

Спрос на какие продукты упал?

В статистическом отчете также представлены данные о том, какие продукты питания стали менее популярны:

Консервы и пресервы из рыбы — -15,5%

Говядина — -11,7%

Свинина — -6,4%

Также снизились продажи сахара на 5,6%, овсянки и хлопьев из нее — на 8,6%, гречки — на 2,2%, риса — на 2%, макарон — на 3,6%.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com