Белстат назвал самые любимые продукты питания у белорусов

Белстат назвал самые любимые продукты питания у белорусов3
- 10.02.2025, 12:43
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На первом месте не картофель.
Белстат опубликовал данные об изменениях предпочтений белорусов при покупке товаров в магазинах.
Данные статистическое ведомство приводит за 2024 год в сравнении с 2023-м.
В прошлом году продажи морепродуктов в Беларуси выросли на 26,6%! Белорусы купили 8 тысяч тонн даров моря.
Но не только морские обитатели стали чаще появляться на наших столах. Овощи тоже не отстают!
Картошка — +13,7%
Репчатый лук — +9,1%
Белокочанная капуста — +5,9%
Свежие огурцы — +13,7%
Свекла — +13,5%
Спрос на какие продукты упал?
В статистическом отчете также представлены данные о том, какие продукты питания стали менее популярны:
Консервы и пресервы из рыбы — -15,5%
Говядина — -11,7%
Свинина — -6,4%
Также снизились продажи сахара на 5,6%, овсянки и хлопьев из нее — на 8,6%, гречки — на 2,2%, риса — на 2%, макарон — на 3,6%.