В Беларуси разработали устройство от храпа

В Беларуси разработали устройство от храпа4
- 10.02.2025, 12:47
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Специальная капа деликатно выдвигает нижнюю челюсть.
Белорусский государственный медицинский университет вместе с научно-технологическим парком БНТУ «Политехник» разработал специальную капу от храпа. Об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры периодонтологии БГМУ Юлия Денисова.
Капу надевают на зубы. Она деликатно выдвигает нижнюю челюсть. Таким образом во сне пациент лучше дышит и не храпит.
Белорусская инновация в том, что в капе есть винт. Он позволяет во сне двигать нижней челюстью.
С помощью капы можно избавиться от храпа без операции. Храп — очень опасное состояние, которое приводит к задержкам дыхания во сне.
Юлия Денисова рассказала, что за устройством приезжают и из других стран. Например, недавно на кафедру с просьбой сделать такую капу обратилась пациентка из Хабаровска. Из-за храпа у нее рушилась личная жизнь. Сейчас все наладилось — в том числе и благодаря тому, что человек с помощью капы избавился от храпа.