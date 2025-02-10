Трамп объявил о введении масштабных пошлин 1 10.02.2025, 12:56

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Под ограничения попадет импорт в США стали и алюминия.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести с 10 февраля пошлины в 25% на всю сталь и алюминий, импортируемые в Соединённые Штаты из других стран, сообщает Reuters.

Кроме того, Трамп сообщил, что 11 или 12 февраля объявит о введении ответных пошлин в отношении государств, применяющих тарифы на американские товары. По его словам, эти меры вступят в силу практически сразу.

В ходе своего первого президентского срока Трамп уже вводил пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий, но позже предоставил некоторым торговым партнерам США – Канаде, Мексике и Бразилии – квоты на беспошлинную торговлю. Преемник Трампа Джо Байден, распространил эти квоты также на Великобританию, Японию и Евросоюз, напоминает Reuters.

Крупнейшими поставщиками стали в США являются Канада, Бразилия, Мексика, Южная Корея и Вьетнам. Основным экспортером первичного алюминия остается Канада, на долю которой с января по ноябрь 2024 года пришлись почти 80% от общего объема импорта. Крупнейшим поставщиком алюминиевого лома и алюминиевых сплавов является Мексика.

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