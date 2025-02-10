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Названы природные вещества, эффективно укрепляющие сердце

  • 10.02.2025, 13:00
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Названы природные вещества, эффективно укрепляющие сердце

В каких продуктах они содержатся.

Ученые из Университета Портсмута установили, что кетоновые моноэфиры, обычно содержащиеся в авокадо и орехах, могут улучшать индекс работы сердца и кровоток в мелких сосудах. Результаты исследования опубликованы в Journal of Applied Physiology (JАР).

Кетоны, содержащиеся в указанных продуктах, могут вырабатываться в организме в результате углеводного голодания клеток, называемого кетозом. Этот процесс помогает организму вырабатывать энергию из жиров, что позволяет выживать при низком уровне глюкозы в крови.

Некоторые исследования показали, что кетоны способны предотвращать когнитивные нарушения у людей с ожирением. Однако основное внимание в новой работе было уделено тому, как кетоновые эфиры влияют на сердце.

В исследовании приняли участие люди с диабетом второго типа. Чтобы ввести организм в состояние кетоза, добровольцев проинструктировали принимать жидкую добавку с кетоновыми эфирами. На втором этапе эксперимент повторили с плацебо. На протяжении всего исследования ученые оценивали работу сердца, уровень кислорода в икроножных мышцах, а также функцию сосудов участников.

Результаты показали, что после употребления напитка с кетонами сердца участников работали эффективнее как в состоянии покоя, так и при умеренных физических нагрузках. Также было отмечено улучшение кровотока в мелких сосудах.

Ученые объяснили, что получать кетоновые моноэфиры можно не только с помощью добавок, но и с пищей. Регулярное включение в рацион шпината, брокколи, авокадо, грецких орехов, оливкового и кокосового масла, сыра и рыбы может быть очень полезным для здоровья сердца.

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