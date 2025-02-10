Белорусам запретили обучать своих собак определенной команде
- 10.02.2025, 13:12
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Но есть исключения.
В Беларуси с 1 января вступило в силу большинство статей закона «Об ответственном обращении с животными», который среди прочего ввёл новые правила дрессировки собак. В частности, в законе прописан запрет натравливать собак на людей и других животных. Об этом напомнил начальник юридического отдела ЖЭУ № 3 Первомайского района Минска Алексей Скалдин.
Как пояснил юрист агентству «Минск-Новости», до 2025 года в Беларуси такого законодательного запрета на обучение собак нападению не было.
Однако, как отметил Скалдин, есть исключения. Запрет не распространяется на собак, которых используют для охраны жизни и здоровья владельца, его родственников или их имущества.
Таким образом, команда «фас» и обучение собак атаковать, в общем случае, отныне в Беларуси запрещены.