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Белорусам запретили обучать своих собак определенной команде

  • 10.02.2025, 13:12
  • 1,886
Белорусам запретили обучать своих собак определенной команде

Но есть исключения.

В Беларуси с 1 января вступило в силу большинство статей закона «Об ответственном обращении с животными», который среди прочего ввёл новые правила дрессировки собак. В частности, в законе прописан запрет натравливать собак на людей и других животных. Об этом напомнил начальник юридического отдела ЖЭУ № 3 Первомайского района Минска Алексей Скалдин.

Как пояснил юрист агентству «Минск-Новости», до 2025 года в Беларуси такого законодательного запрета на обучение собак нападению не было.

Однако, как отметил Скалдин, есть исключения. Запрет не распространяется на собак, которых используют для охраны жизни и здоровья владельца, его родственников или их имущества.

Таким образом, команда «фас» и обучение собак атаковать, в общем случае, отныне в Беларуси запрещены.

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