В Беларуси подорожали услуги культуры2
- 10.02.2025, 13:51
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Больше всего прибавили в цене билеты в театр и кино.
Больше всего в январе 2025-го по сравнению с декабрем 2024-го в Беларуси подорожали услуги культуры. Рост составил 2,9%, сообщает Белстат.
Цены на печатные издания выросли на 2,7%, на синтетические моющие средства — на 2,6%, услуги физкультуры и спорта — на 2,2%. Телевизоры и кондитерские изделия прибавили в цене 1,8%.
Бытовые услуги подорожали на 1,6%, кофе и текстиль — на 1,4%, рыба — на 1,3%, мука — на 1%.
При этом в январе относительно декабря больше всего подешевели услуги международного туризма — на 4,9%. Поездки железнодорожным транспортом упали в цене на 2,8%, гречка — на 2%, женская одежда — на 0,7%.
Индекс потребительских цен на товары и услуги в январе 2025 года по сравнению с декабрем 2024-го вырос на 0,7%.