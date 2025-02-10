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Вся Россия в одной капле

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 10.02.2025, 14:04
  • 6,542
Вся Россия в одной капле

Пыль в глаза и бедность.

Показательная для сути созданной в России системы история произошла в Волгоградской области – городе Новоаннинский.

Начальство решило переименовать переулок Школьный в переулок маршала Рокоссовского. Собрали митинг, приехал глава города – единоросс.

Один из жителей говорит: «Переулок Школьный хотят переименовать в переулок Рокоссовского. Жители все против. Сам по себе переулок не асфальтированный, освещения нет никакого. Сегодня приехал глава района, глава города. Собрали сход. И начали жителей уговорить: «Давайте переименуем, это наш долг». Естественно, жителям даже слово вставить не дали. Все обозлились, засыпали их претензиями»

Другой житель поясняет: «Грязь месить нет разницы, на Школьном или на Рокоссовского».

Но это ещё не все инициативы. В городе Новоаннинский возле строящегося храма Покрова Пресвятой Богородицы установят бюсты Сталина и Рокоссовского.

Вот она путинская Россия, устроенная за четверть века – без асфальта, без освещения, в грязи, но с именем маршала времён войны вековой давности, бюстами и церковью. Так же, как и везде – пыль в глаза и бедность.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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