Вся Россия в одной капле 6 Телеграм-канал «СерпомПо»

10.02.2025, 14:04

6,542

Пыль в глаза и бедность.

Показательная для сути созданной в России системы история произошла в Волгоградской области – городе Новоаннинский.

Начальство решило переименовать переулок Школьный в переулок маршала Рокоссовского. Собрали митинг, приехал глава города – единоросс.

Один из жителей говорит: «Переулок Школьный хотят переименовать в переулок Рокоссовского. Жители все против. Сам по себе переулок не асфальтированный, освещения нет никакого. Сегодня приехал глава района, глава города. Собрали сход. И начали жителей уговорить: «Давайте переименуем, это наш долг». Естественно, жителям даже слово вставить не дали. Все обозлились, засыпали их претензиями»

Другой житель поясняет: «Грязь месить нет разницы, на Школьном или на Рокоссовского».

Но это ещё не все инициативы. В городе Новоаннинский возле строящегося храма Покрова Пресвятой Богородицы установят бюсты Сталина и Рокоссовского.

Вот она путинская Россия, устроенная за четверть века – без асфальта, без освещения, в грязи, но с именем маршала времён войны вековой давности, бюстами и церковью. Так же, как и везде – пыль в глаза и бедность.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com