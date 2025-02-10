В Польше нашли два оригинала Брестской Библии 1563-го года 10.02.2025, 14:33

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Их обнаружили на чердаке частного дома во время ремонта.

На чердаке дома под Ополе нашли два экземпляра Библии на польском языке, изданных в Бресте-Литовском. Ученые пришли к выводу, что они датируются 1563 годом. Из примерно тысячи изданных тогда экземпляров этой книги до наших времен дожили менее 140. Эта Библия важна тем, что была первым полным переводом Писания на польский язык для протестантов, сообщает PAP.

«Брестскую Библию» нашли ещё в конце 2024 года вблизи деревни Покуй. Хозяева сразу поняли, что имеют дело с редкими артефактами, и передали их воеводскому реставратору. Библии перевезли в Катовице, там их продезинфицировали и взяли образцы для микробиологических исследований. Консервационные работы могут занять много месяцев и даже растянуться на несколько лет.

Библия на польском была издана благодаря Николаю Радзивиллу Чёрному.

По мнению профессора Дариуша Хемперка из люблинского Университета Марии Кюри-Складовской, книги, изданные на территории современной Беларуси, неслучайно оказались в Верхней Силезии (то есть за границами Первой Речи Посполитой). Их использовали проживавшие там протестанты, которые говорили по-польски. Именно так стало возможно сохранить польский язык среди простого народа.

С XVI века силезские лютеране польского происхождения совершали богослужения на родном языке, читали «Брестскую Библию» и пели польские религиозные песни. По мнению учёного, найденные экземпляры Библии принадлежали польским евангелическим священникам и передавались из поколения в поколение.

В XIX веке недалеко от места, где нашли книги, действовала протестантская школа, где дети учились по-польски. Имеет ли это отношение к судьбе Библии, неизвестно. Обстоятельства, при которых книги пришлось прятать на чердаке частного дома, тоже не выяснены.

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