Полина Шарендо-Панасюк: Нужна жесткая экономическая блокада режима Лукашенко 2 10.02.2025, 14:49

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Полина Шарендо-Панасюк

Санкции действуют.

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь», бывшая политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк провела первую пресс-конференцию в Вильнюсе. Известная оппозиционерка призвала усилить давление на лукашенковский режим и отказаться от идеи переговоров:

— Когда я слышу о переговорах с Лукашенко, мне становится смешно. Лукашенко — не самостоятельная фигура в Беларуси, это российская марионетка. Ему позволяется в определенных пределах что-то кричать, шевелить своими бровями. Но я уверена, что в вопросах белорусского национального движения, к которому я себя отношу, это уже прерогатива России. Когда со мной снимали пропагандистское интервью, вместе с белорусскими пропагандистами приезжал россиянин, он их курировал.

То, что я вышла, это не результат переговоров, а именно то, что дожали до определенной точки. Санкции действуют, я это понимаю по разговорам с теми людьми, которые возмущены этими санкциями. Они для них очень болезненны. Если мы снова откажемся от санкций, не дожмем режим, то это значит, что будут появляться все новые и новые политзаключенные: 10 выпустили, а 20 посадили за решетку.

Если отменим санкции, режим поймет, что это тактика: нужно брать заложников, а потом ими торговать. Политзаключенные станут товаром.

Считаю, что нужна жесткая экономическая блокада режима. Почему до сих пор идет торговля, транзит через Беларусь? Это, конечно, позор цивилизованному миру. Я с ужасом узнала, что до сих пор нет санкций именно за политзаключенных. Это дело нужно довести до конца.

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